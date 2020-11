Christian Eriksen può essere il jolly del mercato di gennaio per l'Inter. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale i nerazzurri stanno valutando di usarlo come pedina di scambio per arrivare a uno tra Xhaka dell'Arsenal, Paredes del Psg o Tolisso del Bayern Monaco, che aveva cercato il danese già in estate mettendo sul piatto Jerome Boateng come contropartita.