Il messaggio più atteso: "". Dopo aver rassicurato i compagni di squadra diprende parola pubblicamente e sui social si mostra sorridente dal letto di ospedale, in attesa delle dimissioni che potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Prima, però, ancora qualche esame per valutare al meglio il malore accusato durante Danimarca-Finlandia, come spiega lo stesso centrocampista su Instagram:"Ciao a tutti. Tante grazie per i vostri dolci e sorprendenti saluti e messaggi da tutto il mondo. Significa molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora fare degli esami in ospedale, ma mi sento bene. Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite. Giocate per tutta la Danimarca".