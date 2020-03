Tra Conte ed Eriksen non è ancora scattato il giusto feeling e il danese, disattendendo i piani iniziali di Marotta, fatica a fare la differenza. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Quarantuno giorni possono bastare ma anche no. Non per Christian Eriksen, non per Antonio Conte: la scintilla non è ancora scattata, non c’è Inter che li metta insieme. E allora conviene fissare qualche punto che aiuti la comprensione del perché il danese - l’uomo sbarcato a Milano il 27 gennaio per lo sprint scudetto - non è neppure partito dai blocchi. Giusto per intendersi: la questione non è fisica. Almeno non lo è più, perché il deficit di condizione non può essere la spiegazione alle porte della primavera. La realtà è che il danese oggi è un corpo estraneo nell’Inter, è un innesto non ancora riuscito, è l’ingranaggio che viaggia a una velocità diversa rispetto al meccanismo intero”.