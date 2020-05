Se Eriksen non ha trovato il giusto spazio con Antonio Conte, non è solo per via del modulo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Se Eriksen a febbraio non s’è preso l’Inter, non è (solo) per una questione tattica, ma è soprattutto perché in allenamento non ha dato la sensazione di esser sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda dei compagni, sul piano dell’intensità e dei concetti di gioco. In soldoni: non ha spinto Conte al dubbio, non l’ha messo mai davvero di fronte all’esigenza di lasciare la strada vecchia - il 3-5-2 - per la nuova. Questo l’ha capito anche il danese. Ma dev’esserci un confine, dev’esserci un momento in cui si esce finalmente dall’equivoco”.