È arrivato il giorno dell'addio, oggi la dirigenza nerazzurra incontrerà Christian Eriksen e con ogni probabilità tratteranno la rescissione del contratto in essere tra il calciatore e l'Inter. Il CONI si è espresso, l'ex Tottenham, causa il defibrillatore sottocutaneo, non è più idoneo a svolgere la pratica sportiva nel nostro paese e sarà per questo motivo costretto a lasciare Milano. Eriksen non ha ancora scelto la sua destinazione, tra le candidate ci sono però Ajax e Odense, squadra danese in cui ha mosso i primi passi.