L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto della situazione sul futuro di Christian Eriksen.



“Non sono questi i giorni della decisione definitiva, ma gli indizi portano a un addio di Christian Eriksen all'Inter a gennaio o nei mesi immediatamente successi. Magari attraverso una risoluzione del contratto e una minusvalenza a bilancio come per Nainggolan e Joao Mario. Cosa farà in futuro il danese? L'orientamento è quello di continuare a giocare e l'Ajax, la formazione dove è esploso, la soluzione che più lo convince. Di certo dalla sua partenza la società nerazzurra non ricaverà soldi, ma risparmierà lo stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino al 2024”