E che anche per il trequartista danese non ha portato che a timide manifestazioni di interesse giunte al suo procuratore Martin Schoots, nulla che potesse convincere l'ex Tottenham a presentarsi da Marotta per avere l'avallo alla cessione. E così, dove Eriksen vanta ancora estimatori, tra cui proprio la sua precedente squadra., ma non offre niente più del prestito e si aspetta un contributo da Suning al pagamento di ciò che resta del pesantissimo ingaggio da 7,5 milioni di euro netti. Condizioni ritenute irricevibili dall', che vanta in rosa calciatori con qualità che ben si sposerebbero con le esigenze manifestate più volte da Antonio Conte., ma le ruggini col tecnico dei Gunners sono un ricordo lontano, tanto che lo svizzero è ormai un titolare pressoché inamovibile., playmaker che resta di proprietà dell'Arsenal e che,e a quelle formazioni alla ricerca di un giocatore con le qualità. Tra cui anche Fiorentina e Torino.in quella delicata zona del campo e l'esperimento di Eriksen in Coppa Italia contro la Fiorentina non ha funzionato del tutto., perché le società coinvolte in un eventuale scambio sarebbero tre - l'Atletico Madrid dovrebbe dare l'ok all'interruzione anticipata del prestito - e, agente del giocatore, non conferma.- ", sta molto bene a Madrid e non si muoverà a gennaio", ha dichiarato il procuratore uruguaiano a fcinter1908.it. Parole chiare e nette, ma alla fine del mercato mancano 12 giorni: gli stessi nei quali i nerazzurri sono chiamati a prendere una decisione, in un senso o nell'altro, sul futuro di Eriksen.