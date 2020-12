Christian Eriksen si è giocato un credito contro il Cagliari. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il centrocampista danese abbia mostrato ancora le lacune che Conte gli ha spesso criticato.



“Eriksen meritava più chance in passato e comprensione per l’impiego nei secondi finali che sapeva di umiliazione. Ma qui s’è giocato un po’ di credito. L’Inter doveva essere sua nel 3-5-2 iniziale, da mezzala moderna che sa sdoppiarsi vestendo l’abito di regista alto. Quello che faceva Sensi prima di entrare nel tunnel degli infortuni. Quello che fa De Paul, anche lui nato “10”, nell’Udinese. Quello che al danese non è mai veramente riuscito. Buon inizio, a sinistra, a volte largo, reattivo nelle due situazioni in cui ha offerto un gran pallone a Lukaku e s’è visto respingere un tiro da Walukiewicz. Ma poi è riemersa l’abitudine a scomparire, a rientrare nel mucchio, lui che dovrebbe lanciare l’assalto in prima fila. Non ne ha il carattere? Non si trova nell’ambiente? Esce e cambia tutto ma, paradossalmente, la novità può rilanciarlo”.