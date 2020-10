Tre mesi per decidere il proprio futuro. Come scrive il Corriere dello Sport, Christian Eriksen ha poco meno di tre mesi per convincere l'Inter e Conte a puntare su di lui, altrimenti sarà addio. Con la cifra giusta, a gennaio, il danese può partire, con i nerazzurri che vorrebbero poi arrivare a quel Kanté che, in Francia, danno in rottura totale con Lampard.