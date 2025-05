Inter eroica, un traguardo meritato: Inzaghi ha scritto una pagina indelebile di storia

Redazione Calciomercato

. Traguardo meritato e storico, a distanza di appena due anni da Istanbul, dopo due partite da batticuore contro un Barcellona forte. E prima ancora c’era stato il Bayern. E all’inizio anche il supergirone iniziato da grande a Manchester.. 4-3 sul Barça ai tempi supplementari richiama imprese di grande calcio d'altri tempi, ma stavolta c’è stato molto di più dei ricordi. Non suscita paragoni né nostalgia, questa squadra che fa riferimento solo a se stessa, nella bellezza del suo carattere.no problem nel primo tempo, poi miracoloso nel secondo, incolpevole sul momentaneo 2-3 e di nuovo miracoloso alla fine, quando ha sventato l’arcobaleno di Yamal.In difesaun po’ in ansia e non sempre efficace, comunque all’altezza della situazione.da marpione sull’ingenuo Ferran Torres, da campione sul goal che fa battere il cuore degli interisti al tramonto dei 90 minuti. A completare il terzetto,si sdoppiava tra Yamal e gli appoggi in avanti, lasciando qualche perplessità sui due gol del Barça maturati entrambi nella sua zona.A centrocampoinstancabile “corro e rincorro” per oltre un’ora, poi ansimante e sfigurato dalla stanchezza nei supplementari.eccessivo nelle finezze anche se impareggiabile per generosità.lucido come non si vedeva da tempo,sempre raffinatissimo nella sua intelligenza tattica: tutti e due sostituiti per stanchezza e per il solito pericolo giallo.trasformato rispetto all’andata e implacabile su Yamal, se non limitato almeno ridimensionato per un’oretta. Poi il fenomeno si è rifatto (con gli interessi) quando è entrato… Tra i subentrati c’era anche, entrato bene fin dall’inizio ed esploso alla fine nel leggendario gol del 4-3.In attaccocommovente finché ne ha avuto, con Thuram che ha copiato e incollato la generosità del capitano. Poi ha giocatoche ha fatto il suo, anzi molto di più. È stato eroico anche l’iraniano, come tutti. Tutti eroi. EroInter!