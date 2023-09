Non solo Hakan Calhanoglu si è sottoposto oggi ad accertamenti strumentali in casa Inter per definire l'entità del suo infortunio. Anche Stefano Sensi ha eseguito in data odierna una valutazione clinica del suo problema che è invece più serio del previsto. L'entità del danno alla gamba sinistra secondo Sky vede infatti la presenza di una piccola lesione con un risentimento muscolare al quadricipite della coscia sinistra.