Buone notizie per Antonio Conte, da domani Samir Handanovic tornerà ad allenarsi col pallone dopo il lungo stop per l'infortunio alla mano subito in allenamento. Per la sfida contro il Ludogorets, quindi, il capitano resterà ancora a guardare ma gli esami svolti questo pomeriggio hanno confermato che il rientro è ormai vicinissimo. Da domani Handanovic tornerà a tuffarsi e a parare e Conte potrà contare su di lui per la sfida di campionato contro la Juventus.