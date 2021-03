E' uscito il documentario su Gabigol, centravanti del Flamengo, ex Inter, Santos e Benfica, realizzato da Globoplay, dal titolo Predestinado. Jorge Jesus, ex tecnico dei brasiliani, coi quali ha vinto la Libertadores, parla così del classe '96: "Vuole sempre competere. Non è un caso che Gabriel sia uno dei migliori attaccanti del mondo. So cosa sto dicendo. Non è solo tecnicamente, ma anche fisicamente e mentalmente".