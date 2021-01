Arrivano notizie rassicuranti in casa Inter sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, uscito per un fastidio muscolare al minuto 64 della partita contro il Crotone, si è sottoposto agli esami strumentali del caso, che hanno escluso lesioni. Un infortunio non grave, dunque, che verrà tuttavia gestito con la massima prudenza, considerando i tanti impegni ravvicinati che attendono la formazione nerazzurra.



IN CAMPO A GENOVA? - Secondo quanto riferisce Sky Sport, non è da escludere affatto che Antonio Conte possa decidere di convocare Lukaku per la trasferta di domani sul campo della Sampdoria per poi decidere se impiegarlo dal primo minuto o farlo partire dalla panchina, per averlo al top della condizione per gli importantissimi scontri diretti contro Roma e Juve.