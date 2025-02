Inter, escluse lesioni per Thuram: il francese vede la Juventus

Getty Images

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

in seguito allo scontro di gioco che lo aveva costretto alla sostituzione al minuto 28 di Inter Fiorentina di lunedì sera. L’attaccante franceseuna buona notizia in vista del prossimo impegno di campionato che dovranno osservare i nerazzurri, la delicata trasferta di Torino contro la Juventus.Lesioni no, ma dolore sì, motivo per cui Marcusquesto pomeriggio, osservando invece una seduta personalizzata.del tutto e probabilmente ci vorrà ancora qualche giorno prima che Thuram possa ricominciare a correre bene sull’arto.