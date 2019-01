Ivan Perisic è totalmente concentrato sulla possibilità di andare a giocare in Premier. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come i nerazzurri siano disposti ad accontentarlo a fronte della giusta offerta.



“L’inter ha una missione: scoprire se c’è modo di volare con le ali tarpate. Le smanie di mercato causano mal di pancia, cui si sommano vecchi infortuni. Il risultato è che Luciano Spalletti viaggia verso il match con il Torino, impegno che negli ultimi anni ha sempre regalato più dolori che gioie (una vittoria nelle ultime sei sfide), con una formazione con gli esterni contanti, per un motivo o l’altro. In settimana è esploso il caso Ivan Perisic. Il croato se ne vuole andare e l’inter non se lo vuole tenere, aspetta però un’offerta convincente e soprattutto che non contempli mai più un suo ritorno. Il vicecampione del mondo chiede di essere ceduto in Inghilterra, il Manchester United però si è raffreddato e rimane solo la pista Arsenal. I Gunners hanno proposto lo scambio con Ozil (rifiutato) e resta in piedi un’ipotesi: prestito di Perisic con diritto di riscatto a 40 milioni. I nerazzurri vorrebbero l’obbligo. Il croato si è allenato a parte, ha staccato con la testa, è concentrato sull’inghilterra”.