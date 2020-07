La notizia era ormai nota da tempo, ma ieri sia calciatore che agente hanno voluto ufficializzare il nuovo rapporto di collaborazione. Sebastiano Esposito è entrato a far parte della scuderia di Federico Pastorello, agente che ormai può contare su rapporti saldissimi con il mondo nerazzurro. Risolte la pratiche col vecchio procuratore, Pastorello si è messo a lavoro per trovare un accordo con la società di viale della Liberazione, che ormai sembra vicino.



LE CIFRE DELL'ACCORDO - Le cifre dell’intesa sono lontane da quelle circolate in passato. Si era parlato di una richiesta da un milione di euro da parte del baby attaccante, che invece dovrebbe firmare un contratto che prevederà un compenso di circa 600 mila euro bonus compresi. Inoltre, la promessa di tornare all’Inter molto presto, dopo aver fatto esperienza in A. Un apprendistato su cui l’Inter è pronta a investire con alti premi di formazione. Un nuovo incontro è vicino, così come la fumata bianca, ancora una volta, neanche a dirlo, firmata Patorello.