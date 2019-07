Sebastiano Esposito ha parlato dal ritiro dell'Inter della prossima stagione; queste le parole riportate dalla tv nerazzurra: ''Sono felicissimo di aver rinnovato e di essere stato convocato per il raduno con la prima squadra. Se mi avessero detto tre anni fa che sarei stato in ritiro con Conte, con i miei compagni di sempre, sarei stato sorpreso. Ma ora siamo qua e dobbiamo dare il massimo e fare gruppo, siamo veramente felici. Conte? Il mister ci tiene tanto e pretende tanto, ma noi siamo contenti di lavorare duro. Ci chiede sempre il 110% ma io sono abituato. Desiderio? Vorrei esordire in Serie A, ma so che bisogna lavorare ancora tanto''.