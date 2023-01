Nuova esperienza in Italia per Sebastiano Esposito.



Il giovane bomber di proprietà dell'Inter è atterrato nelle scorse ore a Bari, club a cui si legherà a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Il ragazzo, classe 2002, sta già svolgendo le visite mediche e domani potrebbe disputare il primo allenamento agli ordini di mister Mignani.



Esposito ha trascorso gli ultimi 6 mesi in Belgio, disputando 23 gare tra campionato e Conference League con l'Anderlecht, siglando due reti. La passata stagione, invece, l'attaccante campano era stato in forza al Basilea in Svizzera.