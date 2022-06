Sebastiano Esposito, il cui contratto con l'Inter scade il 30 giugno, ha parlato a Sportitalia del proprio futuro: "Vediamo, adesso mi godo un po' di ferie...". L'attaccante ha anche commentato il possibile ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro: "Lo spero per lui. Ci siamo sentiti per messaggio fino a qualche ora fa, anche se non so niente".