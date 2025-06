Inter, Esposito: "Il goal è stato uno shock. Ho capito fosse vero guardando Lautaro". E poi spiega l'esultanza

GETTY

è aglie gran merito di questo risultato è anche di Francesco Pioche ha sbloccato il decisivo match contro ilL’attaccante ha parlato così a Sport Mediaset."Sono veramentedi quanto fatto in questa partita,Quando ho visto la palla entrare è stato, non riuscivo a crederci. Sono contento per la prestazione personale ma anche della squadra, abbiamo fatto una grande partita, volendo e conquistando il passaggio del turno. Un orgoglio veder arrivare i frutti del lavoro di questi anni".

sono le mie caratteristiche principali, mi piace quando i difensori la mettono sul fisico. Forse è anche meglio. Il mister mi chiede di sfruttare le mie doti e stasera ci sono riuscito. Con compagni così però diventa tutto più facile.– "Giocare con undel genere è più facile, posso solo raccogliere i frutti di quello che fa lui".– "Voglio continuare a fare quello che ho fatto oggi col River,Ho il Mondiale e sfrutto questo Mondiale".

A DAZN poi ha aggiunto.– "Non ho ancora realizzato. Quando ho visto entrare la palla in porta,Ho esaudito il secondo sogno, dopo aver esordito con questa maglia: è tutto frutto del lavoro e degli ultimi prestiti allo Spezia. Sono contento che questa rete sia servita per il risultato finale".– "E'che avevo già usato per tutti i gol con lo Spezia. Poi ho visto mio fratello e sono corso subito ad abbracciarlo".