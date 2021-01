Il cerchio si è chiuso: Sebastiano Esposito lascia la Spal dopo pochi mesi di prestito. Il classe 2002 ricomincerà da Venezia, che ha vinto la corsa con Pescara e Reggina, a loro volta interessate al talento campano. Inter e Venezia hanno praticamente concluso l’operazione nel pomeriggio, sarà prestito secco fino a giugno.



SI CAMBIA - Alla Spal, Esposito, non aveva trovato il giusto spazio. Nel tempo si è affermato Floccari come titolare e l’allenatore, Marino, ha trovato il proprio equilibrio di squadra con un modulo che non esaltava le qualità del giovane attaccante. Per questo motivo l’Inter, che con la Spal conserva un ottimo rapporto, ha scelto di anticipare il rientro di Esposito per cercare una nuova piazza, più congeniale. Il classe 2002 ripartirà da Venezia.