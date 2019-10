Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter, parla a Sky Sport dopo la vittoria in Champions League sul Borussia Dortmund: "All'inizio ero abbastanza emozionato, è il sogno di chiunque giocare in Champions. Il mister chiede a tutti di dare il massimo e io cerco di essere a disposizione della squadra. L'esultanza prima di calciare il penalty? Vero, non si fa".