Sebastiano Esposito si commuove. Alla fine del match contro il Genoa, dopo il suo primo gol in Serie A, il classe 2002 ha parlato a Sky Sport: "Appena finita la partita ho visto mia mamma, il gol è per lei e mi sono commosso. Devo dire grazie alla mia famiglia perché mi è sempre vicino. Stanotte non ho chiuso occhio, non ho dormito. Pensavo a questa notte a San Siro, non potevo sognare di meglio. Ho mangiato tanti panini nelle giovanili prima delle partite, ora mi riprendo tutto. Dico grazie all'Inter e al mister, voglio andare avanti su questa strada, sto raccogliendo quello che ho seminato in questi anni. Lukaku? Romelu è una persona fantastica, mi ha lasciato il rigore e devo ringraziarlo. Mi ha detto: vai convinto, fai gol".