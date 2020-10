L’disembra voler assumere i contorni di una squadra di stampo, pensa più a segnare e ad attaccare l’avversario che a difendere. Questa nuova impostazione comporta pro e contro a cui si deve per forza prestare attenzione.. L’Inter infatti nell’anno appena concluso ha superato e di molto la quota 100 nella voce gol segnati, le 111 reti messe a segno sono un traguardo incredibile e testimoniano il potenziale della rosa a disposizione dell’allenatore nerazzurro. Conte vuole attaccare e vuole mettere pressione all’avversario e ci sta riuscendo alla grande.Quattro gol allae cinque alsono un buon biglietto da visita in vista della prima vera prova interessante contro lagrande realtà del campionato appena passato.si conoscono sempre meglio e il loro contributo al peso offensivo della squadra sta diventando sempre più importante e devastante. A loro si aggiungono gli inserimenti dei centrocampisti e dei difensori in zona gol. Non è difficile infatti veder segnare. Insomma Conte sta ottenendo il massimo dalle proprie situazioni offensive e di più in quella zona del campo ad oggi è difficile chiedere.Ma se ad attaccare e segnare questasembra non avere problemi, in zona difensiva i guai non sono mancati.Da analizzare il modo in cui i nostri avversari hanno bucato la nostra difesa.La Fiorentina ha trovato spazi e praterie in contropiede. Mentre l’Inter attaccava a spron battuto la Viola recuperava palla e con un lancio in verticale si procurava la superiorità numerica nella metà campo avversaria, superiorità che ha portato poi la squadra dia trovarsi ad un passo dalla vittoria.. Il solito contropiede ha favorito la seconda rete dimentre sul primo gole compagni hanno insistito troppo sul possesso palla all’interno della propria area di rigore. Situazioni evitabili, episodi che devono essere limitati se, nei match più importanti, si vuole vincere senza rischiare di “regalare” qualcosa di troppo agli avversari.Già contro ladomenica sarà un bel banco di prova. La squadra diha un potenziale offensivo che non ha nulla da invidiare all’e l’anno scorso ha lottato per lo scudetto fino alla fine.La sua vocazione all’attacco non lo farà certo desistere da trovare comunque quell’equilibrio tattico tra i reparti che fino ad ora non si è visto fino in fondo.. Negli ultimi 3 giorni ci sono da risolvere ancora dei punti di domanda. Mancano un paio di uscite che aiuterebbero Conte a trovare la quadra anche durante la settimana lavorando sulle certezze e non su giocatori che non hanno la sua fiducia o che vorrebbero essere altrove.Si sogna ancora, perché il nome dipiace parecchio considerando il fatto che non si può puntare ancora al 100% susu quella fascia sinistra.Il croato è un attaccante esterno e per lui la fase difensiva è difficile da assimilare, anche questo potrebbe essere un problema per sistemare alcuni automatismi finalizzati alla ricerca di quell’equilibrio famoso ancora da trovare.