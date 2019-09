L'Inter si avvicina a due sfide prestigiose, che potrebbero aprire scenari importanti per il futuro. Questo è quanto scrive il Corriere delle Sera, che spiega come questa sia per il tecnico salentino il momento più impegnativo da quando si è seduto sulla panchina dell'Inter.



“Evitata la trappola Sampdoria, Antonio Conte si tuffa nella settimana più glamour della sua avventura nerazzurra. Il Barcellona in Champions e la Juventus in campionato sono i primi esami di laurea per la nuova Inter. Presentarsi a punteggio pieno e con sei vittorie di fila alle spalle è l’approccio migliore. Non sono test decisivi, possono però aprire scenari intriganti per l’ex c.t. e soprattutto consacrare l’inter come antagonista della Juve”.