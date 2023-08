La retromarcia di Lazar Samardzic ha cambiato il futuro di Giovanni Fabbian. Il centrocampista italiano dell'Inter era stato promesso all'Udinese, ma ora ha preso un'altra destinazione. Il ds rossoblù Sartori ha trovato l'accordo con i dirigenti nerazzurri sulle stesse basi stabilite a suo tempo con i friulani, infatti Fabbian si trasferisce al Bologna per 5 milioni di euro a titolo definitivo con l'Inter che si riserva un diritto di riacquisto per 12 milioni di euro.



Classe 2003, nella passata stagione ha segnato 8 gol in 38 presenze con la Reggina in Serie B. Il Frosinone resta interessato e lo ha già chiesto in prestito al Bologna, che però ha deciso di tenere Fabbian in prima squadra a disposizione dell'allenatore Thiago Motta.