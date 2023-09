Da quest'estate Giovanni Fabbian non è più un giocatore dell'Inter. Il centrocampista è passato al Bologna e qui ha trovato la prima rete in A, ai danni del Cagliari. L'ex Reggina si è trasferito in Emilia a titolo definitivo per circa 5 milioni. Ma i nerazzurri hanno tenuto il diritto di riacquisto del suo cartellino per 13 milioni di euro nei prossimi due anni.