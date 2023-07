Giovanni Fabbian rinnova con l'Inter ma si prepara a fare di nuovo le valigie. Dopo la grande stagione con la Reggina in Serie B, il centrocampista è pronto per l'esordio in Serie A. Ai nerazzurri si è legato per i prossimi cinque anni e ora andrà a giocare in prestito.



Le prestazioni e i gol della passata stagione, come riporta Sky Sport, hanno attirato l'interesse di Lecce, Bologna, Frosinone, Genoa e Torino. Alla prima annata in B, il classe 2003 ha segnato 8 gol e fornito 1 assist, conquistandosi anche la prima convocazione in nazionale U21. Starà ora a lui e all'Inter decidere quale delle tante proposte assecondare, magari in un club che gli garantisca minuti, responsabilità e libertà di andare alla ricerca degli inserimenti, la sua dote migliore.