Dal proprio profilo Instagram, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, ha rivolto una stoccata a Paolo Di Canio, che nei giorni scorsi non ha perso occasione per criticare Romelu Lukaku.



“Quando ripeti a tutti che Lukaku fa la differenza solo in A ma nessuno ti fa notare che in due stagioni ha segnato il doppio dei tuoi gol in circa un decennio”, ha scritto l'attore, allegando a margine anche una pagina Wikipedia con evidenziate le statistiche delle stagioni disputate da Di Canio con le maglie di Ternana, Lazio, Juve, Napoli e Milan, dove ha messo a segno 23 gol in 5 tornei”.