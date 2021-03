Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, leggenda dell'Inter, parla al Corriere della Sera: "Con lui non si poteva criticare o parlare male dell’Inter: non lo sopportava. Calciopoli? Intervenni pubblicamente la prima volta quando il suo nome fu tirato in ballo senza alcun fondamento. Era un uomo di poche parole, buono ma duro".