L'Inter fallisce un altro esame di maturità. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che analizza le colpe dei nerazzurri, sconfitti dalla Sampdoria.



“La solita capacità di farsi male da sola. L’Inter ci è riuscita un’altra volta. Attenzione, perdere una partita dopo averne vinte 8 di fila rientra nell’ordine naturale delle cose. E la Sampdoria era stata puntualmente battuta negli ultimi 7 incroci. Ma è il modo in cui è arrivata la sconfitta a mettere sul banco degli imputati i nerazzurri. Quello con i blucerchiati, infatti, è stato un altro esame di maturità fallito. Sarebbe, comunque, ingiusto togliere meriti agli uomini di Ranieri. Ma come sarebbe andata a finire se Sanchez non avesse fallito un penalty dopo una decina di minuti? O se fosse stato scelto un altro rigorista, visto che il cileno, prima di ieri, aveva fallito dal dischetto in 7 occasioni su 11?”