L'Inter ha messo gli occhi su un talento che milita in Serie B, questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che svela l'interesse dei nerazzurri per Pablo Rodriguez.



"L’attaccante spagnolo scuola Real viaggia a un gol ogni 90’ ed è l’arma in più del Lecce che punta alla promozione. Inter e Samp si sono già informate. Ma la prima opzione resta la Serie A a Lecce"