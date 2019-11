Pirlo, Dani Alves, Llorente, Khedira, Emre Can e Godin: Beppe Marotta ha dimostrato, nella sua esperienza alla Juventus, di saperci fare con i parametri zero. Un'indole che vuole rimettere in atto anche nella nuova esperienza nerazurra. La data cerchiata in rosso, dunque, è il 30 giugno 2020, quando scadranno i contratti di diversi calciatori in giro per l'Europa. I duelli di mercato, però, partono in queste settimane, e Marotta non vuole farsi trovare impreparato.



OBIETTIVO MANCINO - Secondo quanto riporta Tuttosport, l'Inter ha messo nel mirino Jan Vertonghen, centrale del Tottenham. I nerazzurri ci hanno già provato nel 2016 e nel 2018, ma gli Spurs optarono per il rinnovo fino al 2020. Ora che l'ex Ajax dovrebbe lasciare Londra, l'Inter è pronta all'assalto. Conte, infatti, ha in rosa un solo centrale mancino (Bastoni), con Skriniar che - su quel lato - sta faticando parecchio. Lo slovacco, per il quale potrebbero presto arrivare ricche offerte dalla Spagna, infatti, si sposterebbe così sulla destra, permettendo a Godin di tirare il fiato.



TUTTI I NOMI - Gli affari, però, non si fermano a Vertonghen: Marotta insegue anche Thomas Meunier, 28enne terzino destro del Psg, su cui c'è anche la Juve. A sinistra, invece, piace Layvin Kurzawa. I sogni, infine, si chiamano Christian Eriksen e Dries Mertens.