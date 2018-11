Non solo Joachim Andersen, in Liguria c’è un altro difensore che inizia a raccogliere l’interesse di numerosi scout: parliamo di Cristian Romero, centrale classe ’98 su cui Ivan Juric punta molto. È stato proprio lui a farlo esordire contro la Juventus, sintomo di stima e considerazione verso questo ragazzo di Cordoba, che alla prima esperienza europea sta dimostrando ottimo potenziale. Romero è un difensore duttile, che può giocare sia a tre che a quattro, ma anche agire come terzino di destra, con buon senso dell’anticipo e ottime doti atletiche. Tutte peculiarità che hanno spinto l’Inter ad osservarlo in diverse occasioni, in cui il calciatore ha sempre lasciato sensazioni più che positive.



Sulla lista di Ausilio il preferito rimane Andersen, ma sul centrale della Sampdoria la concorrenza è agguerrita e al momento non è detto che a spuntarla possa essere l’Inter. Più blando, almeno al momento, il pressing sul difensore del Genoa, che però si appresta a far parlare di sé. Intanto Preziosi già pregusta il possibile affare: anticipando la concorrenza, il Genoa è riuscito ad acquistare Romero dal Belgrano per una cifra inferiore ai 2 milioni di euro, valore che potrebbe essere disintegrato a breve, raggiungendo vette ben più elevate. L’Inter osserva.