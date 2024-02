Inter, Farris: 'De Rossi ha riportato entusiasmo e fiducia a Roma. Calhanoglu? C'è tanto di suo'

Queste le dichiarazioni di Massimiliano Farris, che oggi sostituisce in panchina lo squalificato Inzaghi, a DAZN prima dell'inizio: “De Rossi ha riportato entusiasmo, riaccendendo l'entusiasmo della squadra. Incontriamo una squadra in fiducia, rientrata nel giro Champions. Ci daranno filo da torcere. Calhanoglu? Più che sorpresa, stiamo parlando di un giocatore che vuole sempre migliorarsi a ogni allenamento in un ruolo nuovo anche per lui. C'è tanto di suo".