A margine della pareggio contro l'Atalanta, il vice di Inzaghi, Farris, ha parlato ai microfoni di Dazn.



Porto i saluti di Simone, che si esprime a gesti. Era ancora provato per la partita di mercoledì e non aveva più energie, per questo motivo mi ha chiesto la cortesia di essere qui al suo posto. Abbiamo provato a costruire dal basso, ma i nostri attaccanti non riuscivano a tenere tanto palla. Serviva più attacco alla profondità, lo ha fatto bene Sanchez ma poi anche Dzeko. È stata una bella partita, con ottimi interventi dei portieri da tutte e due le parti. Potevamo vincere ma serve anche grande rispetto per la prestazione dell’Atalanta.



Le squadre iniziano a studiarvi, servono altre alternative o bastano le vostre certezze?

“Al momento riusciamo a tenere per molti minuti il possesso palla e questo ci interessa molto, anche se il possesso non deve mai essere sterile. Poi abbiamo provato ad avanzare i due braccetti e ci è capitato di fare gol da terzo a terzo. Viaggiamo sulle nostre sicurezze che sono tante”.



Dybala?

“Ho sentito prima le parole del nostro amministratore delegato, sono problemi di Marotta. Noi abbiamo rispetto per il nostro parco attaccanti e siamo felici di allenarli”.