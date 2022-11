Massimiliano, allenatore in seconda dell', è intervenuto ai microfoni di Sky Sport:"Lukaku? Ha fatto un grande lavoro per recuperare, purtroppo ha avuto un inciampo non previsto. L’importante è che ora stia bene, è determinato e vuole dare tanto sia all’Inter che al Belgio. La cosa più importante è che stia bene e che rientri in forma"."È un’incognita per tutti, sappiamo che è una stagione anomala. Abbiamo deciso di spostarci una settimana per evitare il freddo, mettere benzina nei muscoli e aspettare i giocatori che arriveranno dopo il Mondiale, sperando di poter portare tutti allo stesso livello per la ripresa a gennaio. Se c’è un rischio più alto di infortuni? Chi andrà al Mondiale avrà un ciclo di allenamenti meno intenso. Faremo delle amichevoli con coefficiente crescente in modo da essere pronti"."La distanza è importante, gli azzurri stanno facendo qualcosa di straordinario. Rispetto allo scorso anno abbiamo tre punti in meno, non abbiamo fatto così male. Ora serve vincere lo scontro diretto, abbiamo vinto un match importante contro l’Atalanta, ora dobbiamo ripartire con fiducia. La sfida col Napoli sarà un’incognita perché bisogna capire come stanno le due squadre".- "È un ragazzo eccezionale, ha grande sensibilità e umanità. La prova di tutto è lo spazio che dà a tutto lo staff. Credo che sia un predestinato, abbiamo imparato tanto da lui. Ed è ancora giovanissimo nonostante alleni da tanto con grandi risultati”.