Intervistato da Dazn a margine della partita, il tecnico in seconda dell'Inter, Massimiliano Farris, analizza il match contro il Napoli.



“Che valore ha questo punto? Il secondo tempo la dice lunga sul nostro valore, secondo tempo di grande impatto psicologico. Il rigore ci aveva messo sotto e al Maradona c’era grande entusiasmo per questo grande pubblico. Abbiamo provato a vincerla e abbiamo spento l’entusiasmo dei calciatori in campo e del pubblico. Va benissimo il punto perché abbiamo tirato fuori una grande prestazione. Avevamo creato i presupposti per vincere e loro alla fine si sono messi a cinque dietro dando segnale di arretramento mentre noi avevamo ancora un po’ di benzina. Siamo una grande squadra e nella ripresa siamo venuti fuori.



SU DUMFRIES - “In Italia era stato etichettato come calciatore in difficoltà, nonostante fosse appena arrivato e non conoscesse la lingua. Invece lui si è applicato per migliorare. La sua forza fisica è riconosciuta da tutti e adesso aggiunge consapevolezza”.



LE POCHE SOSTITUZIONI - La squadra stava gestendo bene, Sanchez è rimasto 5 minuti a bordo campo e alla luce di quella che è stata la condotta, credo sia stata la scelta giusta.



SU LAUTARO - È un talento, la sua migliore dote è colpire in acrobazia, poi affinerà ulteriormente il feeling con Edin. Ma il tempo è dalla sua, lavora con determinazione, sente la maglia addosso ed è uno dei nostri capitani in campo.