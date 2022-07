Intervistato da Tmw, l'ex allenatore, Eugenio Fascetti, ha espresso la propria opinione in merito alla coppia d'attacco dell'Inter, Lukaku-Lautaro.



"Non so se Lukaku possa spostare gli equilibri all'Inter. Se è il Lukaku di due anni fa, sì. Se è quello dell'anno scorso, no. Quella con Lautaro comunque è una gran bella coppia d'attacco, la più forte in Serie A secondo me".



Aggiungerebbe anche Dybala a questo tandem?

"Non so se Dybala serva all'Inter, lo vedo più ideale per il Milan. I calciatori in scadenza non sono più un affare: penso a Dybala che fatica a trovare una nuova squadra, a Bernardeschi che potrebbe andare al Toronto... Si vede che le squadre si sono fatte più furbe".