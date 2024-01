Inter e Bruges hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento del calciatore in nerazzurro e adesso il club di viale della Liberazione può avviare l’iter che porterà il canadese alle visite e alla firma. Buchanan arriverà già domani a Milano anche se per le visite mediche bisognerà attendere molto probabilmente giovedì, ma questi sono solo dettagli per Inzaghi, che prestissimo potrà contare sul nuovo esterno che prenderà il posto di Cuadrado.



Ausilio e Baccin hanno definito l’operazione già negli ultimi giorni del 2023 e hanno ultimato questa mattina gli ultimi dettagli: l’’Inter verserà circa 8 milioni di euro nelle casse del Bruges, più eventuali bonus e ovviamente spese di commissione agli agenti del calciatore. Il costo totale dell’operazione sale poco sopra i 10 milioni di euro. Buchanan è pronto per la nuova esperienza, l’Inter lo corteggiava da tempo, adesso siamo alle firme. Domani Buchanan sarà a Milano e Inzaghi potrà addirittura decidere se convocarlo già per la partita contro il Verona.