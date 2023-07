Questa volta ci siamo: André Onana è pronto a lasciare l'Inter, il Manchester United lo aspetta. Ieri mattina l'ultimo saluto ai compagni ad Appiano Gentile, nella serata di ieri i nerazzurri e i Red Devils hanno definito gli ultimi dettagli dell'accordo ed è arrivata la fumata bianca per il trasferimento del portiere camerunese in Premier League.



I DETTAGLI - Onana nelle prossime ore volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il Man United, ultimo passo per ufficializzare l'affare: un'operazione importante per l'Inter, che incasserà tra parte fissa e bonus a rendimento e obiettivi 55 milioni di euro - pagabili in 4 tranche -, una plusvalenza consistente considerando che il classe '96 era arrivato la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto con l'Ajax.



SOSTITUTO - Nel frattempo l'Inter si muove per regalare a Inzaghi il suo sostituto. Marotta e Ausilio hanno un'intesa con Yann Sommer, 34enne svizzero legato al Bayern Monaco da una clausola rescissoria da 6 milioni di euro sulla quale i nerazzurri vorrebbero risparmiare qualcosa trovando un altro accordo con i bavaresi. Una mossa, questa, dovuta alla necessità di ingaggiare un secondo portiere visto l'addio di Handanovic: Anatolij Trubin è l'estremo difensore del futuro, ma la trattativa per il 21enne ucraino è compicata per la richiesta elevata da parte dello Shakhtar Donetsk, superiore ai 20 milioni di euro.