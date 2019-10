Regina Baresi, attaccante e capitano dell'Inter femminile, parla a Sky Sport in vista della sfida di domenica, alle 13.30, contro la Juve: "Quando giochi con la squadra più forte gli stimoli vengono da soli. Tutte vogliamo far bene, sappiamo che è difficile perché è il primo anno in Serie A. Abbiamo lo stimolo di arrivare al livello delle formazioni migliori".



SULLA JUVE - "Sono la squadra da battere, è così per tutte. Girelli è la giocatrice che mi colpisce di più, è una delle più forti perché segna in bianconero e in Nazionale. Poi c'è la Bonansea che fa la differenza con la sua velocità".