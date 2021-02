Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, esprime la propria opinione sull'operato di Marotta e Conte.



“Quando è arrivato all'Inter Marotta e poi Conte sono andato contro amici e conoscenti, gente che mi contatta sui social e che vedevano in queste due persone solo l'immagine della juventinità. Ma sono due grandi professionisti e due persone che sanno il fatto loro. Sanno gestire determinate situazioni e lo stanno dimostrando ancora una volta. Quindi ero sicuro che qualcosa di positivo sarebbe venuto. Non pensavo così in fretta. Ma chiaramente con l'ausilio dei capitali della proprietà, ma anche con la conoscenza, la caparbietà di questi due elementi è cresciuto tutto l'ambiente”.