Anche alcuni fumogeni. C'è il sole all'esterno di San Siro e poi i colori nero e azzurro che campeggiano un po' ovunque. La festa è cominciata, in attesa della partita delle 15 tra la squadra di Conte e l'Udinese.Una manifestazione che segue la spontanea condivisione di gioia del 2 maggio, quando al triplice fischio di Sassuolo-Atalanta i tifosi nerazzurri si erano riversati nelle strade del centro di Milano., a distanza, per evitare pericolosi raggruppamenti. Ma ben visibili e muniti di microfono.4500 persone permesse e garantite. Non di più, per ordine della prefettura. A Milano la festa è già iniziata, i primi tifosi si sono già radunati nel piazzale dello stadio e rimarranno lì fino a sera.