Handanovic ieri ha spento 300 candeline e lo ha fatto nel migliore dei modi, non subendo gol. Il portiere sloveno ha raggiunto le 300 presenze in nerazzurro e per bel 109 volte la sua porta è rimasta illibata. Un bel record, che fa piacere soprattutto a Conte, che come spiega la Gazzetta dello Sport, rimane un perfezionista, uno che ci tiene a non commettere errori.



“Era la partita numero 300 di Samir in nerazzurro, è diventata soprattutto la partita numero 109 (97 in Serie A) senza prendere gol. Se consideriamo solo questo campionato, Handa è stato bucato soltanto a Cagliari da Joao Pedro e ha la difesa meno battuta dei 5 tornei top d’Europa: 5 vittorie e 4 «clean sheet», come si dice oggi, con il dato super del Meazza. Qui a Milano, compreso il derby giocato in trasferta, l’Inter ha fatto percorso netto: zero reti incassate contro Lecce, Udinese, Milan e Lazio. E visto che Conte ripete sempre che si vince se non si fanno errori, questo è un dato incredibile ed è uno dei simboli dell’Inter capolista”.