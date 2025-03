Inter-Feyenoord: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Inter-Feyenoord (martedì 11 marzo 2025 con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale in Champions League. Si riparte dallo 0-2 dell'andata per i nerazzurri, in goal con Thuram e Lautaro. A San Siro arbitra lo slovacco Ivan Kruzliak, assistito dai connazionali Branislav Hancko e Jan Pozor con Peter Kralovic quarto uomo, lo svizzero Fedayi San e il tedesco Benjamin Brand al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Asllani, Barella, Bastoni, Dumfries e Pavard. Chi passa il turno ai quarti di finale trova la vincente del derby tedesco tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco, che ha vinto 3-0 l'andata in casa.

: Inter-Feyenoord.: martedì 11 marzo 2025.

Orario: 21.00.



Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).



Streaming: Sky Go e NOW.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FEYENOORD



INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi.

Wellenreuther; Read, Trauner, Hancko, Bueno; Moder, Beelen, Smal; Hadj Moussa, Carranza, Ivanusec. All. Van Persie.Simone Inzaghi recupera Sommer in porta, ma a centrocampo perde Zielinski. Il polacco si aggiunge agli altri infortunati Darmian, Dimarco e Zalewski. Indisponibile anche Correa, fuori dalla lista Uefa.Van Persie perde Paixao, che si aggiunge agli altri infortunati Bijlow, Gonzalez, Hwang, Lotombo, Milambo, Nadje, Nieuwkoop, Stengs, Timber, Trauner e Zerrouki. Osman è squalificato, diffidati Mitchell e Trauner.

DOVE VEDERE INTER-FEYENOORD IN TV - Sky Sport è la casa della Champions League 2024/2025. Inter-Feyenoord è visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

INTER-FEYENOORD IN STREAMING - Anche per quanto riguarda lo streaming, è Sky l'emittente attraverso cui si possono guardare 185 delle 203 partite della Champions League 2024/2025. Inter-Feyenoord è visibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'alternativa è offerta da NOW: bisogna acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.

Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni con commento tecnico di Beppe Bergomi.