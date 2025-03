Inter-Feyenoord, la MOVIOLA: rigore al VAR per gli olandesi, dubbio quello nerazzurro. Squalificato Asllani, giallo a Thuram per simulazione

Getty Images

Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in, gara di ritorno degliArbitro: Ivan Kruzliak SVKAssistenti: Branislav Hancko SVK e Jan Pozor SVKIV uomo: Peter Kralović SVKVAR: Christian Dingert GERAVAR: Benjamin Brand GERThuram al termine di una cavalcata sembra venire atterrato da Beelen. On field review per Kruzliak: è il francese che cade da solo e colpisce il difensore, rimediando anche giallo per simulazione.

: trattenuta tattica a centrocampo sulla ripartenza olandese, giusto il giallo e la squalifica dell'albanese.: Taremi recupera palla al limite dell'area, Beelen sembra colpirlo con un pestone ma in realtà non lo tocca, Kuzliak assegna il penalty e il VAR lo conferma.Allacciamento tra Bueno e Frattesi, l'arbitro lascia correre perché Dumfries tiene vivo il vantaggio, ma poi fischia, tornando sul fallo precedente e dando punizione tra le proteste nerazzurre, visto che l'azione era proseguita e si stava facendo pericolosa..

- L'arbitro Kruzliak ammonisce Read per un fallo su Mkhitaryan, ma poi il VAR interviene e fa cambiare la decisione per uno scambio di persona: giallo per Smal.Contatto in area nerazzurra, con Calhanoglu che pizzica Moder con un calcetto sulla caviglia destra e l'arbitro non interviene, il VAR segnala l'intervento falloso e Kuzliak decide per il rigore.