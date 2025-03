Inter-Feyenoord LIVE, le formazioni ufficiali: fuori Lautaro e Barella, dal 1' Taremi, Frattesi e Sommer. Esordio per Sliti

Getty Images

Inter-FeyenoordSommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. S. InzaghiWellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Moder, Smal, Ivanusec; Hadj Moussa, Ueda, Sliti. All. van PersieIvan Kruzliak (SVK)

Ritorno con qualificazione ai quarti di finale da blindare, in attesa del big match di Serie A in programma domenica sera a Bergamo contro l'Atalanta. L'di Simonescende in campoa San Siro, nel, contro ildi Robingiustiziere del Milan ai playoff, riposato perché non è sceso in campo nel weekend in Eredivisie ma privo dell’infortunato Paixao: si riparte dallo 0-2 dell'andata per i nerazzurri, in goal con Thuram e Lautaro. I nerazzurri possono hanno due risultati e possono persino perdere con un goal di scarto, ma devono stare attenti ai calciatori diffidati, ovvero Asllani, Barella, Bastoni, Dumfries e Pavard, e a quelli che non sono in perfette condizioni fisiche, tra cui anche Lautaro Martinez.. Chi passa il turno ai quarti di finale trova la vincente del derby tedesco trache ha vinto 3-0 l'andata in casa.