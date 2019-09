La prima volta dell'ex Lazio Stefan de Vrij contro il suo passato? Come ricorda Sololalazio.it, dal 2 luglio 2018 ad oggi Lazio e Inter si sono incontrati 3 volte, 2 in campionato e una in Coppa Italia. In tutti e tre gli appuntamenti un grande assente: nemmeno un minuto giocato per Stefan de Vrij.



SFIDA AL PASSATO - Partiamo dall'inizio: de Vrij firma con l'Inter: è in scadenza con la Lazio, il suo passaggio a Milano viene annunciato nel pieno della burrascosa corsa Champions, a poche ore dalla sfida decisiva tra i biancocelesti e la squadra nerazzurra. Polemiche a non finire, rigore fischiato all'Inter proprio per fallo di de Vrij. Da quel momento, mai in campo contro la Lazio: il 29 ottobre 2018 Spalletti lo mise fuori, prendendosi tutte le responsabilità della scelta. Guai fisici alla base delle altre due esclusioni: giocherà finalmente contro la Lazio Stefan de Vrij?